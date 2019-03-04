Банк «Веста» с 6 марта предлагает разместить денежные средства во вклад «Веста — Online». Открытие и закрытие депозита осуществляется в системе «Интернет-банк».

Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. Срок вклада — один год. Процентная ставка составляет 7,87%. Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий или карточный счет либо капитализируются.

В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов происходит по ставке депозита «Веста — Бессрочный».