ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») закрыло сделку по приобретению пакета акций, дающих 100-процентный контроль над АО «Национальная сервисная компания», которое является владельцем платежного сервиса RuRu. Об этом телекоммуникационный оператор объявил в понедельник, 4 марта.

Платежный сервис RuRu позволяет осуществлять дистанционные платежи в пользу различных торгово-сервисных предприятий на основе технологий мобильной и электронной коммерции, электронных денег, банковских карт и других современных технологий, напоминают в «ВымпелКоме».