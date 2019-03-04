«Сбербанк Инвестиции» с 21 февраля принадлежат 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», следует из данных СПАРК. Это ООО входит в ГК «Шоколадница», которая с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut. Оставшиеся 90,01% ООО по-прежнему принадлежат кипрской Lerondale Assets Limited (ее бенефициары — Shoko Holding Limited и бизнесмен Симан Поваренкин), но с середины февраля доли находятся в залоге у «дочки» Сбербанка.

Вхождение «дочки» Сбербанка в капитал франчайзи KFC подтвердили РБК в пресс-службе банка и гендиректор ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» Алексей Чижов. «Вхождение в капитал является частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC», — пояснили РБК в пресс-службе Сбербанка.

«Сбербанк-Инвестиции» заинтересован вкладывать деньги в успешный бизнес и реализовал сделку на условиях мезонинного финансирования, рассказал Чижов. Сумму сделки он не назвал, но отметил, что 100% средств будет использовано на развитие: компания планирует увеличить число своих ресторанов KFC в Москве и Центральном федеральном округе до 100 в течение трех лет. Сейчас «Эй Кей Ресторантс Раша», в частности, принадлежат 30 ресторанов KFC в Москве и ЦФО. Сбербанк планирует и дальше инвестировать в развитие «Эй Кей Ресторантс Раша», добавил Чижов.

В российском подразделении Yum! Brands (владелец KFC) и группе «Шоколадница» не стали комментировать сделку.