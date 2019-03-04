Рынок роботов в ближайшие годы останется одним из самых динамичных в мире и будет расти чуть ли не в геометрической прогрессии, прогнозирует в письме аналитик «Финама» Игорь Додонов.

В «Финаме» предлагают сделать ставку на акции фонда ROBO Global Robotics and Automation ETF, инвестирующего в акции технологических, промышленных и других компаний, деятельность которых связана с робототехникой. В инвесткомпании ожидают роста стоимости его бумаг на 15,3% в среднесрочной перспективе.

Как указывает Додонов, преимуществом данного фонда являются высокая диверсификация вложений, хорошая ликвидность, а также относительно небольшая комиссия за управление. Чуть более половины вложений фонда (51%) приходится на американские компании. Доля азиатских компаний составляет около 30%, европейских — 19%. Общая сумма активов под управлением фонда равна 1,36 млрд долларов. Комиссия за управление составляет 0,95% годовых, ожидаемая дивидендная доходность — 0,31%.

В 2018 году объем рынка робототехники и сопутствующих сервисов (робототехнических систем, системного оборудования, программ, комплектующих, а также коммерческих дронов и запчастей к ним) составил около 98 млрд долларов, а в текущем — увеличится на 18%.

Как ожидается, к 2022 году объем отрасли достигнет 210 млрд долларов. Развитие технологий, области применения роботов и спектр выполняемых ими задач будут постоянно расширяться, и это поддержит рост рынка.