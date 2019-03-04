Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 0,17% и составил 2 473,79 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,13%, до отметки 1 185,83.

Бумаги Сбербанка понизились в цене на 0,43%, «Газпрома» — на 1,35%, «АЛРОСы» — на 1,28%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,79%, Московской биржи — на 1,2%.

«Рынок акций РФ в понедельник чуть подрастает, но, откровенно говоря, это общей картины никак не меняет. Индекс и акции в основном заняты консолидацией. Индекс Мосбиржи стоит рядом с отметкой 2 480 пунктов — он никуда и не двинулся по сравнению с уровнями начала торгов. Краткосрочный коридор тут прежний, 2 470—2 495 пунктов, хотя особенно активным покупателям хотелось бы дотянуться и до 2 500 пунктов снова. Индекс РТС так и стоит в узком коридоре 1 175—1 190 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.