Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск опустился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,74 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 13,5 тыс. сделок на сумму порядка 1,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,6—65,88 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,4 рубля, опустившись на 47 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,1 тыс. сделок примерно на 373,4 млн евро по курсам от 74,32 до 74,79 рубля за евро.

«Рубль несколько прибавляет в парах с иностранными валютами. Доллар США отступил к 65,7 рубля, но это некритично. Он вполне может отступить к 65,5 рубля, откуда способны активизироваться покупатели в паре доллар/рубль. Своей силе рубль сегодня обязан восстановлению в нефти и общему спокойному внешнему фону. Вероятный диапазон по доллару на вторник составляет 65,5—66 рублей, по евро — 74,35—75 рублей», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.