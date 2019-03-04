Основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon миллиардер Джефф Безос сохранил лидирующую позицию в ежегодном рейтинге богатейших людей мира, составленном журналом Forbes, за год увеличив свое состояние на 19 млрд долларов.

В настоящий момент состояние Безоса оценивается в 131 млрд долларов против 112 млрд долларов годом ранее.

С тех пор, как в сентябре 2018 года капитализация Amazon выросла до 1 трлн долларов, акции ретейлера снизились в цене почти на 22%, пишет Forbes. При этом бумаги компании все же стоят больше, чем год назад, когда был опубликован предыдущий рейтинг.

Издание отмечает, что главная интрига заключается в том, сможет ли Безос удержаться на первом месте рейтинга в следующем году. В январе глава Amazon и его супруга Маккензи объявили о разводе. Бракоразводный процесс пройдет в Вашингтоне, по местным законам, в случае отсутствия брачного контракта все совместно нажитое имущество будет поделено поровну между супругами. Если Маккензи Безос получит половину семейного капитала, она может возглавить список самых богатых женщин планеты, сообщает Forbes.

В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку рейтинга Forbes, обойдя ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.