Жительница Москвы Ирина лишилась квартиры из-за невыплаченного долга в микрофинансовой организации. Об этом сообщает телеканал «360».

Женщина оформляла кредит дважды. В первый раз ей не удалось его погасить из-за инвалидности. Она решила взять вторую сумму в долг в той же организации под залог квартиры.

Деньги снова не удалось вернуть, и недвижимость продали на торгах без ведома хозяйки. Как передает телеканал, в квартиру уже заселились покупатели, которые позволяют Ирине пользоваться лишь одной комнатой.

По мнению ее юриста, взятие квартиры под залог и последующая продажа незаконны, потому что бывший муж пострадавшей — Леонид тоже имеет право на недвижимость. При этом он не знал о том, что происходит с жилплощадью, и не давал согласия ни на какие операции с ней.

Леонид также рассказал о сложных обстоятельствах жизни Ирины.

«У ребенка — порок сердца, он болен. У жены — ревматоидный артрит. Она инвалид. Мы ей даже посуду мыть помогаем», — подчеркнул он.

Покупатель квартиры готовит документы в суд на выселение Ирины. В ответ женщина планирует обжаловать продажу квартиры. Тем не менее до решения суда Ирина и новые собственники вынуждены жить вместе.