Санируемым банкам хотят разрешить не платить налоги с прибыли, возникающей после списания обязательств перед экс-руководством и собственниками. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта опубликовал Минфин.

Документ готовится по инициативе ЦБ.

«Необходимость исключения из состава налогооблагаемых налогом на прибыль организаций доходов сумм прекращенных обязательств банка по договорам субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), возникающих при проведении Банком России или государственной корпорацией «Агенство по страхованию вкладов» мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций и предупреждению банкротства», — отмечается в документе.



Планируемый срок вступления законопроекта в силу — январь 2020 года.