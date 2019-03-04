Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 13 членов организованной преступной группы, которым, в зависимости от роли и степени участия, инкриминируются мошенничество при получении выплат (часть 2 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год фигуранты совершили хищение денежных средств Альфа-Банка и Сбербанка путем представления в банки заведомо ложных сведений (документов о регистрации по месту жительства, трудоустройстве, платежеспособности) от имени подставных физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты и способных исполнить кредитные обязательства.

«Граждане заранее были трудоустроены в специально созданные организации, заключившие договоры о зарплатном проекте с этими кредитными учреждениями, что обеспечивало выдачу банками кредита. Выданные впоследствии на зарплатную карту денежные средства похищались участниками преступной группы, а привлеченному лицу выплачивалось вознаграждение», — описывают преступную схему правоохранители.

В результате действий злоумышленников было похищено более 17 млн рублей, принадлежащих Альфа-Банку и Сбербанку.

Кроме того, участники группы в 2015—2017 годах похитили средства материнского капитала и иных социальных выплат в размере свыше 800 тыс. рублей, организовав выдачу свидетельств о рождении детей на основании недостоверных сведений о родах якобы в домашних условиях.

Организатору преступной группы, заключившему с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, суд в 2018 году назначил наказание в виде четырех лет и десяти месяцев лишения свободы.



Уголовное дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд Новосибирска.

