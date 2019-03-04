В Воронежской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Центрального района Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении трех организаторов и 13 участников сообщества. В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, в незаконном образовании юридического лица в составе группы лиц по предварительному сговору, в создании преступного сообщества, в участии в преступном сообществе и в других преступлениях.

Организаторы сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

По версии следствия, организаторы создали сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода.

В период с октября 2012 года по февраль 2016-го доход, извлеченный злоумышленниками за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств «клиентов» с целью ухода от налогов, составил не менее 134 млн рублей. Для этого использовалась сеть не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.



Уголовное дело 4 марта направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.