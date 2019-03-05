В едином стандарте будут прописаны скрипты — фразы, которые разрешается и запрещается использовать банкам при продаже агентских услуг

Банки совместно с Национальной финансовой ассоциацией (НФА) создают единый стандарт по продаже услуг населению. Прежде всего под новые нормы подпадут инвестиционные продукты: ПИФы, доверительное управление, ценные бумаги, брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, которые кредитные организации предоставляют населению в качестве агентов. Документ также должен охватить инвестиционное и накопительное страхование жизни, пишут «Известия» .



В едином стандарте будут прописаны скрипты — фразы, которые разрешается и запрещается использовать банкам при продаже агентских услуг, рассказал изданию президент НФА Василий Заблоцкий. Конкретные формулировки еще не определены, ассоциация собирает предложения от участников рынка.

Они считают, что это в любом случае станет еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую. Например, кредитные организации зачастую под видом вкладов предлагают населению инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Это самый популярный вид мисселинга — на проблему неоднократно обращали внимание и в Центробанке. В регуляторе заявляли, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.

Опрошенные изданием банкиры поддерживают создание стандарта — единый подход станет еще одним способом борьбы с продажей населению одних продуктов под видом других.



В пресс-службе ЦБ газете уточнили, что разработали нормативный акт с требованиями к полному раскрытию информации об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ними рисках, который также затрагивает и деятельность агентов страховых компаний. Сейчас это указание находится на регистрации в Минюсте.

Бороться с продажей одних продуктов под видом других ЦБ намерен и с помощью контрольных закупок. Сотрудники регулятора будут приходить в банки и под видом обычных клиентов пытаться, например, открыть вклад, чтобы проверить, не нарушают ли сотрудники кредитных организаций правила по работе с гражданами.

