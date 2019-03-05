Москвич лишился 10 млн рублей, которые находились на счетах в банке, деньги снял похожий на потерпевшего мужчина, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Заявление поступило от мужчины 1991 года рождения. Он рассказал, что у него имеются два банковских вклада, которые были открыты в 2014 году. На счетах лежали 100 тыс. евро и почти 3 млн рублей, рассказали в полиции.

Там добавили, что мужчина узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка. Со слов сотрудников кредитного учреждения, снятие средств произошло 22 января этого года.

«Начальник департамента безопасности пояснил, что 22 января в офис банка пришел мужчина, предъявил паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что при просмотре видео с камер наблюдения установлено, что в «банк зашел мужчина, похожий на потерпевшего, предъявил паспорт, ему выдали деньги, после этого мужчина ушел в неизвестном направлении».

В ведомстве указали, что ущерб составил около 10 млн рублей, проводится проверка.