Жителю Ставропольского края удалось через суд значительно увеличить выплату по ОСАГО: ее размер был рассчитан не по ценам, которые применяет Российский союз автостраховщиков (РСА). Основанием для этого стал длительный спор Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана и РСА, победу в котором одержало УФАС.

Дело, в основу которого лег спор между УФАС Татарстана и РСА, рассматривал Минераловодский горсуд Ставропольского края. С иском обратился потребитель, которого не устроил размер компенсации от «РЕСО-Гарантии». Истец посчитал, что компания недоплатила ему 96,2 тыс. рублей, и в качестве аргумента привел предписание антимонопольного органа по справочникам РСА, на основании которых страховщик рассчитал ему выплату: в этот момент, уверял истец, в справочниках были нарушения.

Истец потребовал провести судебную автотовароведческую экспертизу, чтобы установить стоимость ремонта на день ДТП только на основании единой методики ЦБ, но без использования справочников РСА.

Экспертиза показала, что реальный ущерб составляет 250,5 тыс. рублей, тогда как «РЕСО-Гарантия», руководствовавшаяся данными из справочника РСА, выплатила 143,935 тыс. рублей 66 копеек, говорится в материалах судах. Суд признал, что страховщик нарушил обязательства по договору ОСАГО при определении стоимости ремонта. С «РЕСО-Гарантии» взысканы недоплаченная часть в размере 96,2 тыс. рублей, а также несудебные расходы (штраф, неустойка, компенсация морального вреда и др.) на общую сумму более 80 тыс. рублей, говорится в решении суда.

Представитель «РЕСО-Гарантии» в понедельник вечером прокомментировать решение суда не смог. «Это революционное решение, и при таком подходе единая методика вообще ставится под сомнение. Нужно все пересматривать», — описывает ситуацию руководитель управления методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

Если подобные случаи станут массовыми, они снова ухудшат ситуацию с убыточностью ОСАГО, и не за счет больших выплат клиентам, а скорее за счет вознаграждений судебным посредникам, говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев. По его мнению, подобные судебные решения приведут к тому, что стоимость ОСАГО опять вырастет, а доступность снизится.

Страховщики надеются, что такие предупреждения ЦБ не оставит без внимания.