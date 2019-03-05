Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,76 рубля, курс евро понизился на 4 копейки, до 74,51 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом по доллару на фоне снижения нефтяных котировок. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 65,42 доллара.

В паре доллар/рубль боковая динамика сохранится до среды, полагает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Закрытие торгов он ожидает на уровне 65,75 рубля за единицу американской валюты.

«Если уровень 66 рублей устоит, то в среду можно рассмотреть снижение курса доллара до 65,51 рубля», — допускает эксперт.

Несмотря на покупку валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и готовности США ввести новые антироссийские санкции, американский президент Дональд Трамп должен нивелировать негативное влияние на рубль, считает аналитик. В понедельник Трамп назвал доллар слишком сильным и подверг критике председателя ФРС Джерома Пауэлла.

«Можно предположить, что после заключения торгового соглашения между Китаем и США Дональд Трамп начнет добиваться ослабления доллара, чтобы повысить прибыльность американских компаний. Ослабление доллара окажет положительное влияние на стоимость нефти и рубля», — заключает Антонов.

