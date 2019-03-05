Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:16 мск индекс Мосбиржи просел на 0,42% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 463,36 пункта. Индекс РТС опустился на 0,57% до отметки 1 179,13.

«Индексу Мосбиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2 450—2 500 пунктов. Сегодня слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики, что, в свою очередь, оказывает давление на рынок нефти, может негативно сказаться на стоимости российских бумаг. Наиболее вероятным сценарием на сегодня видим продолжение тренда на умеренное снижение индекса Мосбиржи», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.