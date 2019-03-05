Президент ООО «Капитал Лайф Страхование жизни» («Капитал Life») Евгений Гинер приобрел напрямую 9,9% уставного капитала компании. Об этом страховщик уведомил во вторник, 5 марта, уточнив, что соответствующие изменения зарегистрированы в установленном законом порядке в инспекции Федеральной налоговой службы.

В течение 2019 года процесс оформления прав Евгения Гинера на компанию «Капитал Life», которые в настоящее время зафиксированы в соответствии с английским правом, продолжится согласно запланированным корпоративным процедурам, говорится в релизе.

«Эти 9,9% — один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на ООО «Капитал Лайф Страхование жизни». В прошлом году я получил официальное разрешение на оформление своих прав в ФАС, мы продолжаем консультации с Центральным банком, чтобы процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным», — прокомментировал президент «Капитал Life» Евгений Гинер.

Компания «Капитал Life» до 3 сентября 2018 года осуществляла деятельность под брендом «РГС Жизнь».

Напомним, в ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск «Росгосстраха» к «РГС Жизни» на 148,8 млрд рублей, связанный с использованием страховщиком жизни товарного знака «Росгосстраха».

С 2017 года у «Росгосстраха» и «РГС Жизни» разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров передал контроль в «Росгосстрахе» банку «Открытие», а в конце 2016-го продал «РГС Жизнь» своему давнему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 года «хозяином» «РГС Жизни» назвал себя президент ПФК «ЦСКА» Евгений Гинер. Он и Хачатуров сообщили в июне, что Гинер оформил владение компанией в конце 2015 года по английскому праву. В связи с ноябрьским судебным разбирательством сообщалось, что в документах компании бенефициаром значится Сангулия, а в «Росгосстрахе» считают, что реально владеет компанией Хачатуров.

