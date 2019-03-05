Аналитики Альфа-Банка прогнозируют рост чистой прибыли и дивидендов Московской биржи.



В среду, 6 марта, торговая площадка представит финансовые показатели за IV квартал 2018 года. По оценке аналитика банка Евгения Кипниса, на фоне увеличения оборотов биржи, повышения тарифов и роста процентных ставок в долларах показатель чистой прибыли биржи может вырасти на 3% до 4,9 млрд рублей. Это соответствует EBITDA на уровне 27,2 млрд рублей и чистой прибыли на уровне 19,2 млрд рублей за весь 2018 год.



«Ключевым фактором для наблюдения инвесторов будет рекомендация по дивидендам за прошлый год», — написал аналитик в комментарии. В Альфа-Банке не исключают, что в день публикации отчетности будет объявлено о рекомендации набсовета по дивидендам.

По расчетам Альфа-Банка, Мосбиржа может выплатить акционерам до 7,5 рубля на акцию, таким образом, дивидендная доходность бумаг составит 8,2% против 6,7% в среднем за 2017—2018 годы.

«Хотя опасения инвесторов усилились после того, как биржа воздержалась от промежуточных дивидендов, мы считаем, что у нее нет причин не направить большую часть чистой прибыли на дивиденды в соответствии с предыдущими выплатами», — считает Кипнис. Он ожидает, что этот фактор окажет акциям Мосбиржи поддержку в краткосрочной перспективе.