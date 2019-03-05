Заубер Банк сообщает об увеличении тарифов годового обслуживания карты Visa Infinite с 11 марта 2019 года более чем в 12 раз. Согласно новым тарифам, ее стоимость составит 100 тыс. рублей вместо 8 тыс. рублей.



«Новая стоимость карты является очень высокой относительно рынка, учитывая еще и то, что банк не предоставляет по ней никаких программ лояльности. Кроме того, при оформлении данного продукта требуется дополнительно внести первоначальный взнос в размере 100 тысяч рублей», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Прочие тарифы остались без изменений.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается, в банкоматах и кассах других банков составляет 1%, минимум 100 рублей / 2 доллара / 1,5 евро.

Срок действия карты — три года. Плата за СМС-информирование отсутствует.