Китайская торговая площадка AliExpress с 5 марта начинает в России продажу автомобилей, сообщил «Коммерсанту» представитель интернет-компании. По его словам, первым партнером станет китайский производитель Chery, который запускает на площадке официальный магазин. На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Запуск новой категории приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта, добавил представитель AliExpress: «Крупное взаимодействие с покупателем правильнее тестировать в это время, так как можно будет оценить заинтересованность».

AliExpress планирует расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей автомобилей за счет спецпредложений и дополнительного ассортимента. «На протяжении длительного времени мы отмечаем повышенный интерес покупателей к новым категориям, среди которых значительный рост показывают в том числе товары для автомобилей и мотоциклов. Изучение спроса на крупные покупки станет логичным продолжением расширения нашего ассортимента премиальными и международными брендами», — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Продавцом на AliExpress выступит АО «Чери Автомобили Рус» — официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя в России, подтвердили изданию в самой компании. Первоначально поступят в продажу автомобили, собранные в Китае, однако в дальнейшем планируется локализовать сборку в России.

«В настоящее время головной офис ведет переговоры с производственными площадками в России. Как только они будут завершены, мы продолжим производство автомобилей Chery в России», — сообщила PR-менеджер «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская. По ее словам, компания предложит специальные условия для покупателей с AliExpress.

Для AliExpress запуск продажи автомобилей — важный показатель того, что компания настроена серьезно и занимается не только «мелочовкой и товарами, покупаемыми на сдачу», считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его мнению, запуск на торговой площадке нового направления высокой ценовой категории должен будет подстегнуть продажи менее дорогостоящих товаров, в частности бытовой техники и электроники. В дальнейшем автомобили могут появиться и на других мультикатегорийных онлайн-площадках, не исключает Вирин.

Онлайн-продажи автомобилей сейчас находятся еще в зачаточном состоянии, хотя в будущем могут занять значимую долю, рассуждает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов: «Одно дело купить онлайн товар за несколько долларов, другое — за десятки тысяч». AliExpress в данном случае может выступить конкурентом для традиционных автодилеров, однако, учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной, полагает эксперт. При этом в августе 2018 года Chery запустила в Москве каршеринг на базе компании YouDrive, напоминает Удалов. «Таким образом, есть возможность протестировать автомобиль в каршеринге, а уже потом приобрести через Интернет. Такие кросс-платформенные истории тоже могут иметь место», — поясняет эксперт.

