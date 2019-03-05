ЦБ установил официальные курсы валют на 6 марта. Курс доллара повысился на 0,48 копейки, составив 65,8004 рубля (65,7956 рубля на 5 марта). Курс евро уменьшился на 23,8 копейки, до 74,5058 рубля (74,7438 рубля на 5 марта).



Российская валюта в понедельник продемонстрировала уверенную динамику, опередив большинство развивающихся и развитых валют, отмечает аналитик «БКС Брокера» Сергей Гайворонский.

«Поддержку рублю оказывал рост цен на нефть, улучшение аппетита к риску в первой половине торгов. Окончание налогового периода было проигнорировано участниками рынка», — комментирует эксперт.

Пара USD/RUB вновь не сумела закрепиться выше сопротивления на отметке 66. Узкий диапазон 66—65,5 пока остается актуальным, считает аналитик. Однако риски роста доллара, на его взгляд, продолжают превалировать.

«Главный негативный фактор — санкционные риски в будущем, которые российская валюта, как и долговой рынок, пока не замечают», — поясняет эксперт.

Ключевое событие для российского валютного рынка во вторник, 5 марта, — это публикация Минфином предстоящих в марте объемов покупок, продолжают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Ведомство объявило об увеличении объема покупок до 310 млрд рублей за месяц (по сравнению с 250 млрд рублей в феврале). Среднедневные объемы покупок возрастут с 12, 5 млрд рублей в день в феврале до примерно 15,5 млрд в марте.

Минфин в марте направит на закупки валюты 310​ млрд рублей Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 15,5 млрд рублей.



По прогнозу экспертов, фактор увеличения объема покупок валюты не окажет заметного влияния на курс рубля. «Несмотря на рост, среднедневной объем покупок останется ниже январского, когда рубль сильно укреплялся, несмотря на операции Минфина», — поясняют эксперты.

Актуальными диапазонами для рубля в паре с долларом и евро они называют 65—66 и 74—75 соответственно.