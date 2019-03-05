Власти могут обязать банки, которые являются участниками льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта МСП, пояснять причину отказа в выдаче кредита. Об этом во вторник сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.



«Здесь вопрос к банкам, которые предоставляют кредит. У нас 70 банков отобрано в рамках программы (льготного кредитования МСП. — Прим. ред.). Думаю, мы могли бы дать такое поручение банкам (в рамках программы льготного кредитования. — Прим. ред.), чтобы давали информацию о причинах отказов. Поручение дадим», — сказал Силуанов, отвечая на просьбу предпринимателей получать от банков в рамках льготной программы МСП мотивированные отказы.

Также он добавил, что обеспечение льготных финансовых средств для малых и средних компаний является одной из главных задач в рамках нацпроекта МСП.

В начале марта российские банки заключили первые сделки по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса по ставке 8,5% в рамках программы льготного кредитования нацпроекта МСП. Всего в программе участвуют 70 банков. Программа льготного кредитования МСП стартовала 25 февраля, предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%.