Цена акций Raiffeisen Bank International резко снизилась во вторник, после того как сайт Addendum.org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения в отмывании денег против банка.

Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег.

Австрийские прокуроры, занимающиеся экономическими преступлениями, не были немедленно доступны для комментариев.

Акции австрийского банка подешевели на 10% к 14:06 мск.

Raiffeisen также фигурирует в обнародованном в понедельник расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), согласно которому банк выступал в качестве контрагента в схеме для отмывания денег.