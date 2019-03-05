Регулятор 21 декабря 2018 года отозвал у этого банка лицензию на осуществление банковских операций

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банкротом Донхлеббанка, сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор 21 декабря 2018 года отозвал у этого банка лицензию на осуществление банковских операций.

По информации ЦБ, в связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган в прошлом году неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. «Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорилось в сообщении регулятора.

На протяжении 2018 года Донхлеббанк также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.