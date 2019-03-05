Президент России Владимир Путин потребовал от банков не накручивать льготную ставку по ипотеке выше 6%. Об этом он заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.



«Для семей, которые имеют двоих и более детей, — у них льготная ставка 6%, все остальное субсидируется государством. Здесь очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально. Потому что для человека, в конце концов, не важно, где льготы, где не льготы. Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу решение», — заявил Путин.

Глава ВТБ пообещал взять ситуацию под личный контроль. «Проследите, пожалуйста. И я обязательно переговорю еще с Центральным банком, с тем чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех финансовых учреждений на этом направлении», — заключил президент РФ.

Ранее Владимир Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. «Надо удерживать линию на снижение ставки по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже. Особые меры поддержки должны предусмотреть для семей с детьми. С прошлого года действует программа льготной ипотеки для семей с детьми. Льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей. Значит, условия чем-то людям не подходят. Семья строит планы вдолгую, а сейчас получается, что ставка субсидируется только первые три или пять лет», — сказал Путин.

Программа может охватить 600 тыс. семей.