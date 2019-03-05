Количество атак с использованием вредоносного мобильного программного обеспечения (ПО) за 2018 год выросло практически вдвое — почти до 117 млн, а число самих зловредов для мобильных платформ снизилось, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

При этом главной угрозой года оказались мобильные банковские троянцы, за 12 месяцев атаковавшие 1,8 млн пользователей в 180 странах. Основной их удар пришелся на Россию: с финансовыми угрозами на смартфонах и планшетах столкнулось чуть более 2% пользователей страны.

Также киберпреступники все чаще используют Accessibility Services в Android, которые позволяют троянцу закрепиться на устройстве так, что пользователь не может удалить его самостоятельно. Появились техники противодействия динамическому анализу (троянец Rotexy).

Для сокрытия оригинального вредоносного кода мобильных зловредов злоумышленники используют троянцев-дропперов, чья доля среди всех обнаруженных мобильных угроз выросла почти в два раза и составила 17%.

Число мобильных майнеров увеличилось в пятикратном размере.

При этом в 2018 году снизилось количество троянцев-вымогателей, распространяющихся без маскировки. «Лаборатория Касперского» обнаружила всего 60 тыс. установочных пакетов мобильных вымогателей.