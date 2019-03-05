Инфляционные ожидания в экономике несколько снизились в феврале 2019 года после роста в два предыдущих месяца, во многом связанного с повышением ставки НДС. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Инфляция, ожидаемая населением на годовом горизонте, уменьшилась и вновь стала ниже наблюдаемой. Так, согласно опросу ООО «инФОМ», который проводится по заказу Банка России, в феврале 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции возросла на 0,5 процентного пункта и составила 10,6%. В то же время февральские инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,3 п. п. по сравнению с январем — до 10,1%. Ориентирами в оценке будущей инфляции для этой группы служат в первую очередь изменения цен на значимые статьи расходов, такие как продукты питания и бензин.

В числе прочего ЦБ указывает на возросший индекс ожидания изменения личного материального положения в ближайший год. Несколько улучшились оценки перспектив экономического развития страны, включая оценку ситуации с уровнем производства, безработицы, уровнем жизни населения. Все это привело к некоторому повышению индекса потребительских настроений населения в феврале 2019 года. Тем не менее оценка благоприятности времени для крупных покупок пока не изменилась и находится на более низком уровне, чем годом ранее.

В феврале заметно снизились ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед после роста в предыдущие несколько месяцев. «Это может указывать как на ослабление проинфляционного влияния разовых факторов, так и на то, что, по оценке предприятий, процесс переноса повышения ставки НДС в цены в значительной мере завершен», — рассуждают в ЦБ. Заметнее всего снизились инфляционные ожидания в сельском хозяйстве, строительстве и оптовой торговле, менее значительно — в розничной торговле и сфере услуг.

Инфляционные ожидания аналитиков остаются заякоренными; по их прогнозам, годовая инфляция снизится до уровня около 4% в I квартале 2020 года. «Инфляционные ожидания участников финансовых рынков (на четыре года и девять лет вперед) несколько снизились, но остаются повышенными относительно цели по инфляции Банка России. Диапазон прогнозов экспертов, сделанных в январе — феврале 2019 года, относительно инфляции на конец текущего года немного сузился и составляет 4,7—5,1%», — говорится в материале ЦБ.



«Динамика инфляционных ожиданий позволяет сделать вывод о том, что экономические субъекты оценивают повышение инфляции в начале 2019 года как временное. Вместе с тем долгосрочные оценки инфляционных рисков участниками финансового рынка остаются на повышенном уровне. По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в первом полугодии 2019 года и в дальнейшем будет снижаться к цели Банка России вблизи 4%», — отмечается в обзоре.