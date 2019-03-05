Запсибкомбанк предлагает открыть вклад «Новые традиции».

Минимальная сумма при оформлении депозита в офисе — 5 тыс. рублей, в банкомате, инфокиоске или интернет-банке — 1 тыс. рублей. Сроки размещения составляют шесть месяцев и один год. Доходность вложения равна 7,3—7,5% годовых. Пополнение счета и частичное снятие средств не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно.



«Досрочное расторжение договора на льготных условиях не предусмотрено. Автоматической пролонгации нет», — уточняет руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.