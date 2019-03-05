Севергазбанк предлагает открыть новый вклад «Семейный фонд».

Минимальная сумма — 25 тыс. рублей. Срок — 750 дней. Процентная ставка составляет 7,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по льготным ставкам: от 181-го до 365-го дня — по ставке 6%, от 366-го до 545-го — по ставке 6,8%, от 546-го до 749-го — 7,1% годовых. При изъятии вклада ранее 181-го дня выплата процентов будет осуществляться по ставке вклада до востребования.