«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• AliExpress начинает продажу автомобилей в РФ. Первым партнером интернет-компании станет китайский производитель Chery, который запускает на площадке официальный магазин. На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. AliExpress планирует расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей автомобилей за счет спецпредложений и дополнительного ассортимента. Запуск продажи автомобилей — важный показатель того, что компания настроена серьезно и занимается не только «мелочовкой и товарами, покупаемыми на сдачу», отмечают эксперты.

• Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в первую очередь на мнении их клиентов. В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира. Самые высокие позиции в международном рейтинге заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank, получившие максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно. В России Forbes выделил 20 лучших банков. Также американский журнал во вторник опубликовал рейтинг богатейших людей мира, в который вошли 98 россиян. Первое место в списке самых богатых россиян занял бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты «Новатэка» и «Сибура». Его состояние увеличилось до 24 млрд долларов с 18 млрд в 2018 году.

• Клиенты банка «Ак Барс» пожаловались на то, что не смогли получить положенный кешбэк по карте Generation за февраль. В пресс-службе банка пояснили, что условия начисления кешбэка по карте Generation вступили в силу с 30 января 2019-го. «Если клиент оплачивает картой Generation покупки только в категориях «транспорт» и «развлечения» или если траты в этих категориях превышают все остальные в два раза, то кешбэк начисляется в размере 1%», — рассказали в кредитной организации. В банке советуют во избежание подобной ситуации изучить свои траты в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн» или в интернет-банке. Ранее похожая ситуация произошла с клиентами Альфа-Банка, которые также не смогли получить положенный кешбэк. Кредитная организация сочла, что пользователи злоупотребляют условиями программы.

• Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает в перспективе ежегодно проверять, как решения органов власти повлияли на уровень счастья россиян. «На самом деле нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, в результате наших действий и решений насколько люди стали более счастливы», — сказала Матвиенко. «Надо эту тему развивать, мы все хотим, чтобы Россия была страной счастливых людей», — добавила она. В 2016 году в ОАЭ было создано Министерство счастья. Тогда Матвиенко высказала мысль, что такой опыт мог бы быть интересен и для России. В 2018 году она заявляла, что в РФ когда-нибудь, возможно, появится министерство одиночества.