Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,31% и составил 2 466,23 пункта. Индекс РТС снизился на 0,48%, до отметки 1 180,15.

Бумаги Сбербанка опустились на 1,26%, «Газпрома» — на 0,78%, «ЛУКОЙЛа» — поднялись на 1,37%, «АЛРОСы» — опустились на 1,76%, Московской биржи — на 0,06%.



«Российский фондовый рынок во вторник так и остался в «красной» зоне. Не то чтобы «медведи» вели себя как-то особенно активно, но за неимением веских оснований для покупки рынок плавно катится вниз. Индекс Мосбиржи так и балансирует около 2 465 пунктов, до нижней границы среднесрочного диапазона 2 450—2 500 пунктов совсем недалеко, был бы только повод. Но пока он отсутствует, «боковик» сохраняется актуальным, и временные перепады настроения ничего не меняют. Индекс РТС весь день «гуляет» около 1 181 пункта, здесь границы краткосрочного диапазона сохраняются актуальными в пределах 1 170—1 190 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

