Совкомбанк и «Хендэ Мотор СНГ» объявили о партнерстве в рамках финансовых продуктов Hyundai Finance. Клиенты банка смогут приобрести новые автомобили Hyundai без первоначального взноса и c процентной ставкой от 10,3%, говорится в релизе кредитной организации.

Согласно данным на ее сайте, ставка по кредиту в числе прочего зависит от размера первоначального взноса: для минимальной ставки в 10,3% он должен составлять 50%, а также должна быть подключена опция, предусматривающая крупный остаточный платеж. В целом диапазон ставок по продукту составляет 10,3—13,8% годовых.



Предложение распространяется на все новые автомобили Hyundai, реализуемые официальными дилерскими центрами Hyundai. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 4,9 млн рублей, срок выплат — до шести лет. Для оформления кредита клиенту необходимо представить паспорт сотруднику банка. Банк принимает решение о возможности предоставления кредита в течение часа.