Сбербанк 4 марта 2019 года зарегистрировал около 200 созвучных с названием кредитной организации доменов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доменный инвестор Павел Гросс.

Среди зарегистрированных доменов: sberevolution.ru, onsber.ru, sbeerbank.ru и другие.

Кроме того, согласно данным сервиса StatOnline, еще несколько доменов, зарегистрированные той же датой, — 2019sberbank.ru, 5000sberbank.ru, sberbank2019.ru — принадлежат частному лицу. В феврале на частных лиц также было зарегистрировано несколько аналогичных доменов.

Ранее, в декабре, Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержит сочетание sber в названии. Отмечалось, что подобная активность может быть связана с желанием банка отстроить собственную экосистему.

