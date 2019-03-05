Тверской суд Москвы во вторник вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам Смоленского Банка, признав их виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Светлана Скачкова.

Уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») было возбуждено в марте 2016 года в отношении владельца Смоленского Банка Павла Шитова (находится в розыске), заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, директора департамента кредитования Дмитрия Скоркина, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова.

«Приговором Тверского районного суда Москвы все подсудимые признаны виновными. Яхонтову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, Скоркину — четыре года лишения свободы, Акберову — пять с половиной лет колонии, Щербакову — шесть лет лишения свободы. Всем осужденным назначено отбытие наказания в колонии общего режима», — сказала представитель суда. Кроме того, подсудимые лишены права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в банковской системе РФ на срок от двух до трех лет.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.