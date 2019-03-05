Женщины-руководители в 64% случаев зарабатывают больше своих мужей. При этом семь лет назад, в 2012 году, таких случаев было вдвое меньше. Об этом в своем исследовании сообщает Kontakt InterSearch Russia.

Еще около 2% опрошенных женщин рассказали, что в семье зарабатывают только они.

Больше семей предпочитают иметь раздельные бюджеты: доля таких случаев выросла на 19% за последние два года.

В целом почти 35% женщин сталкивались с гендерной дискриминацией на работе или при трудоустройстве, а 57% респондентов считают, что женщинам в России сложнее построить карьеру.

С мужчинами предпочитают работать 23% женщин, 6% — с женщинами, для остальных пол не играет никакой роли. Если на работе случаются конфликты, то чаще всего с женщинами (34%), а не с мужчинами.