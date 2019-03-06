Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:09 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,38% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 475,67 пункта. Индекс РТС повысился на 0,39% до отметки 1 184,71.

«Российский фондовый рынок вчера продолжил плавное снижение — индекс Мосбиржи потерял около 0,3%, перебравшись в нижнюю половину диапазона 2 450—2 500 пунктов, в котором проводит три последние недели. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в нижней половине диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.