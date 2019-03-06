Банк «Интеза» в период с 6 марта по 30 апреля предлагает открыть вклад «Весенний».



Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 271 день. Процентная ставка составляет 7,6% годовых. Пополнить вклад можно без ограничений по сумме в течение первых трех дней. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Расходные операции не допускаются. В случае досрочного расторжения договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования», — прокомментировала руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.