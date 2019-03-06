Министерство экономического развития РФ понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году в среднем до 66 рублей за доллар. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

«Оценку курса мы делаем чуть слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидаем на уровне 66 рублей за доллар в среднем за год. Это связано скорее с изменениями в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами», — сказал Орешкин.

Ранее Минэкономразвития предполагало, что в 2019 году среднегодовой курс доллара составит 63,9 рубля.

Несмотря на корректировку валютного прогноза, ведомство сохраняет свои оценки относительно роста ВВП и динамики инфляции. По словам Максима Орешкина, в 2019 году рост экономики России составит 1,3%, а инфляция — 4,3%.

«Ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер… если говорить о годе в целом, мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция будет 4,3%», — отметил министр. Он подчеркнул, что ситуация с инфляцией оказалась «лучше ожиданий».