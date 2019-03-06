Доля людей, которые готовы потратить на свой отдых больше 60 тыс. рублей, существенно сократилась за прошедший год, сообщает АТОР.



Это следует из данных отраслевого обзора аналитического центра НАФИ «Рынок туристических услуг: потребительское поведение и планы россиян», опубликованного в феврале 2019 года. В НАФИ подтверждают тенденцию к экономии туристов в 2018 году, отмечаемой туроператорами. В опросе прошлого года относительно своего будущего отпуска россияне были готовы тратить на отдых меньше, чем в 2017 году.

Треть россиян в 2018 году рассматривали возможность поехать в будущий отпуск за границу (33%). Среди тех, кто в будущем планировал поехать в отпуск за границу, почти половина (46%) готовы потратить на поездку не более 40 тыс. рублей (на человека).

Доля тех, кто готов выделить на зарубежный отдых от 40 тыс. рублей до 60 тыс., в прошлом году выросла до 32% с 24% в 2017-м. Почти вдвое сократилась доля тех, кто готов расстаться ради будущего отпуска за границей с суммой от 60 тыс. до 100 тыс. рублей (в 2017 — 26%, в 2018-м — 14%). При этом на треть — с 4% до 6% выросла доля тех, кто может заплатить за зарубежную поездку сумму свыше 100 тыс. рублей на человека.

Отпуск в России намерены проводить более половины россиян (58%). Большинство россиян рассматривают внутренний туризм как бюджетный отдых: 73% опрошенных намерены заплатить за поездку менее 40 тыс. рублей. В 2017 году этот показатель составлял 67%, а годом ранее — 47%. Только пятая часть опрошенных (почти столько же, сколько в 2017 году) готовы поднять сумму трат на будущий отдых до 60 тыс. рублей.

Аналогично картине в выездном туризме, потратить на свой будущий отдых в России сумму в 60—100 тыс. рублей в 2018 году были готовы в два раза меньше россиян, чем годом ранее — всего 5% опрошенных (12% в 2017 году). И во внутреннем туризме число россиян, готовых заплатить за отдых в России более 100 тыс. рублей, выросло — причем более чем в два раза (5% в опросе 2018-го против 2% в 2017 году).

В НАФИ выяснили, что большинство россиян самостоятельно копят деньги на отдых (87%). Каждый десятый занимает деньги у друзей или родственников (9%) или отдыхает за их счет (8%). Чаще так поступают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (18% занимают средства у родственников или друзей, 20% отдыхают за счет средств других).

Вопреки распространенному мнению, что граждане повально берут кредиты на отпуск, опрос НАФИ демонстрирует иную картину: таких оказалось лишь 4% — россияне не готовы массово отдыхать «в долгу у банков».