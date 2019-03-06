Генбанк ввел сезонный вклад «Весенняя копилка».

Сумма первоначального взноса — от 5 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств: полтора, три и шесть месяцев. Доходность вложения составляет 4,3—6% годовых.

Пополнение депозита возможно на любую сумму до 31 мая 2019 года включительно. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора начисление процентов происходит по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Оформить вклад можно в отделении банка в период с 6 марта по 31 мая.