Деньги в ячейке хранились в долларах и евро, они были похищены в промежутке с середины ноября по начало марта

Из банковского сейфа в офисе на Новочеремушкинской улице в Москве похитили 350 тыс. долларов и 300 тыс. евро, сообщили РБК в пресс-службе московского главка МВД. В пересчете на рубли материальный ущерб оценивается в 45,4 млн рублей.

По данным МВД, сообщение о краже поступило 5 марта, а деньги были похищены в период с 12 ноября 2018 года по утро 4 марта 2019 года.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).

Деньги были похищены из банковского сейфа, установленного в дополнительном офисе Банка ДОМ.РФ (до декабря 2018 года назывался «Российский Капитал»), сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения.

Комментарий Банка ДОМ.РФ позже в среду поступил в редакцию Банки.ру.

«Банк ДОМ.РФ в официальном порядке не информирован органами внутренних дел относительно принятого к рассмотрению заявления и возбуждения уголовного дела. Банк готов оказывать полное содействие правоохранительным органам и предоставить по запросу все имеющиеся материалы. В настоящий момент факт пропажи и иные детали дела не установлены, поэтому банк не может предоставить дополнительные комментарии — в том числе в соответствии с действующим законодательством», — отмечают в кредитной организации.

«Дополнительно сообщаем, что Банк ДОМ.РФ строго соблюдает правила обеспечения безопасности и доступа к банковским ячейкам. Вся ответственность за сохранность ключа от индивидуального банковского сейфа и хранящихся в нем предметов лежит на клиенте — ввиду анонимности предметов вложения. Банк не несет ответственности за состояние содержимого индивидуального банковского сейфа. Все подробности в этом отношении приведены на сайте банка и включены в договор об открытии ячейки», — подчеркивается в комментарии.

