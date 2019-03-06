Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро.

«Победа+» в долларах открывается под 1,25—2,5%, в евро — под 0,05—0,25% годовых (ранее — под 1,15—2,95% и 0,01—0,2% соответственно).

Сроки размещения депозита в долларах — три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года, в евро — один, полтора, два и три года. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Потенциал+» теперь в долларах можно разместить под 0,75—1,7%, в евро — под 0,01% годовых (прежние ставки — 0,95—2,15% и 0,01—0,15% соответственно).

Сроки вклада в долларах — от трех месяцев до трех лет, в евро — от десяти месяцев до трех лет. Возможны пополнение и частичное снятие. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб».

Сумма первоначального взноса по вкладам — от 500 долларов и евро.