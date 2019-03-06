ЦБ установил официальные курсы валют на 7 марта. Курс доллара повысился на 4,26 копейки, составив 65,8430 рубля (65,8004 рубля на 6 марта). Курс евро уменьшился на 9 копеек до 74,4158 рубля (74,5058 рубля на 6 марта).



Российская валюта остается в узких торговых диапазонах с начала недели, констатируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«В паре с долларом рубль остается в диапазоне 65,5—66, в паре с евро чуть более выражена тенденция к укреплению на фоне ослабления позиций европейской валюты на глобальных площадках», — комментируют эксперты.

Во вторник рубль практически не отреагировал на публикацию предстоящих в марте покупок валюты Минфином, напоминают аналитики.

«Сегодня нацвалюта может получить определенную поддержку по итогам размещений ОФЗ, которые могут пользоваться дополнительным спросом на фоне позитивных данных по инфляционным ожиданиям, подкрепляющих уверенность игроков в отсутствии необходимости дальнейшего повышения ставки ЦБ», — прогнозируют эксперты.