Альфа-Банк запустил кредитную B2B-карту для малого бизнеса под 1% в месяц, которая предлагается новым клиентам сразу при открытии счета в рамках пакета «Просто 1%».

Предложение действует по акции «1-1-1» до 3 июня 2019 года для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Клиент получает также торговый эквайринг под 1% от оборота и может по своему усмотрению воспользоваться всеми тремя продуктами или выбрать к расчетному обслуживанию отдельно карту или эквайринг.

Размер кредитного лимита устанавливается по результатам скоринговой проверки, говорится в сообщении кредитной организации.

Пакет «Просто 1%» включает набор основных сервисов и услуг, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживание карт для бизнеса линейки «Альфа-Cash», полный функционал интернет- и мобильного банка. Стоимость пакета — 1% от входящих поступлений на счет, связанных непосредственно с бизнес-деятельностью клиента. При отсутствии оборотов по счету обслуживание бесплатно. Иных комиссий не предусмотрено.