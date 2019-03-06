Перенос правительственного часа в Госдуме с участием министра экономического развития Максима Орешкина, который был прерван по предложению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, полностью соответствует думскому регламенту. Об этом ТАСС в среду заявил зампред профильного комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.

«Это не противоречит регламенту. Депутаты могут принять любое решение, в том числе по вопросам переноса и расширения повестки правительственного часа в части отчета министра экономического развития. Здесь исключительно речь идет о расширении спектра вопросов, которые беспокоят наших избирателей», — сказал Романов.

​Депутаты потребовали перенести выступление Орешкина в Госдуме Заявленная тема выступления касалась приоритетов социально-экономического развития России в среднесрочной перспективе, а также малого и среднего предпринимательства.

В среду Госдума перенесла правительственный час с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным на конец марта — начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Решение было принято по предложению Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того, как министр не смог точно ответить относительно средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия с острой критикой представителя правительства РФ.

Тема одного из национальных проектов, которую «освещал министр, достаточно узкая, что и вызвало возмущение депутатов и руководителей фракций», пояснил Романов. «Министру дали время проработать, чтобы был развернутый правительственный час по всем нацпроектам. «Правительственный час — это не формальный отчет министра, это в том числе и решение вопросов наших избирателей, которые нам регулярно задаются. Те вопросы, которые мы хотели задать, оказались не раскрыты», — добавил замглавы комитета.