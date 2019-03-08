«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• С 28 февраля для клиентов ряда банков стала доступна Система быстрых платежей. Мы подробно рассказали, что такое СБП и как ею пользоваться. А также объяснили, почему Сбербанк не хочет присоединяться к этому проекту Центрального банка (спойлер: у него своя система).



• У министра экономического развития Максима Орешкина выдалась тяжелая неделя. Сначала журналисты не так поняли его слова, и главе МЭР пришлось объяснять, почему он не претендует на пост президента России. Орешкин подчеркнул, что ему «до уровня президента как до Луны» и что эта должность «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». А потом председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы МЭР на правительственном часе. Депутаты Госдумы остались недовольны докладом и приняли решение перенести его, чтобы министр смог лучше подготовиться. При этом глава МЭР еще в декабре просил изменить тему правительственного часа в Думе, так как реализация нацпроекта по развитию МСП, который был вынесен на обсуждение, начнется только с 2019 года: к середине марта правительство и регионы «только приступят к реализации основных мероприятий в рамках национального проекта».



• В тени находится 20% российской экономики. Это хуже, чем в развитых странах, но лучше, чем в отстающих, считает Росфинмониторинг. К теневой экономике относятся серый импорт, выплата серых зарплат, сокрытие доходов от налоговиков, уклонение от таможенных платежей, скрытое от налогов производство. При этом роль банков в обслуживании теневого сектора существенно уменьшилась. Подробнее об этом читайте здесь.



• Некоторым банкам даже прекращение предоставления услуг не мешает взимать деньги с граждан. Так, клиенты не могут закрыть счета в прекратившем свою работу Touch Bank и вынуждены платить ежемесячную комиссию за обслуживание. Их заявления рассматриваются 31 день и вновь отклоняются. При этом связаться с представителями «умершего» проекта практически невозможно, и люди вынуждены платить деньги снова и снова. Разбираемся в ситуации в тексте «Закрытый банк продолжает взимать комиссию».

