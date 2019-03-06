«Дыра» в капитале Радиотехбанка, то есть отрицательная разница между его активами и обязательствами, составляет около 203 млн рублей, свидетельствуют опубликованные в среду, 6 марта, данные Банка России.

Так, активы банка на дату отзыва его лицензии (31 января 2019 года) с учетом результатов проведенного временной администрацией обследования составляют порядка 3,084 млрд рублей, в том числе чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, — около 2,537 млрд. В бухгалтерском балансе банка на отчетную дату эти показатели составляют 3,776 млрд и 3,162 млрд рублей соответственно.

Обязательства банка достигают 3,287 млрд рублей, включая 3,239 млрд средств клиентов, не являющихся кредитными организациями (из них на средства физлиц и индивидуальных предпринимателей приходится около 2,508 млрд).

На сайте ЦБ сообщается, что Арбитражный суд Нижегородской области 25 февраля принял заявление регулятора о признании Радиотехбанка банкротом.



Агентство по страхованию вкладов с 12 февраля выплачивает страховку вкладчикам рухнувшего банка через Россельхозбанк и Сбербанк. Согласно реестру обязательств Радиотехбанка, за компенсациями на сумму около 2,5 млрд рублей могут обратиться порядка 6,4 тыс. вкладчиков. По состоянию на 5 марта выплачено 2,1 млрд рублей. Возмещение получили 4,5 тыс. вкладчиков, включая 338 юридических лиц со статусом малого предприятия.

