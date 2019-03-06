Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился с просьбой к американской финансовой группе Citibank не возвращать правительству Венесуэлы золото, которое оно ранее предоставило в качестве залога при получении займа. Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Гуайдо, этот вопрос обсуждался на встрече между советниками Гуайдо и представителями американской банковской группы.

По словам источников, Гуайдо попросил отложить на 120 дней изначально намеченный на март срок реализации сделки по выкупу золота венесуэльским Центробанком у Citibank. Венесуэльская оппозиция также попросила Citibank не предъявлять претензии на венесуэльское золото в случае, если власти Каракаса не выкупят его в срок, установленный контрактом. Подобный запрос был сделан в рамках кампании венесуэльской оппозиции, направленной на то, чтобы взять под свой контроль активы венесуэльского государства за рубежом, отмечает Reuters. Один из источников агентства сообщил, что Citibank пока не дал ответа на просьбу лидера венесуэльской оппозиции.



Власти Венесуэлы четыре года назад для привлечения финансирования начали прибегать к контрактам под названием «золотые свопы», отмечает Reuters. Согласно их условиям, власти Каракаса получали валютные займы от иностранных финансовых институтов, предоставляя в качестве обеспечения золото из запасов Центробанка. Венесуэльские власти давали обязательство по истечении сроков контракта выкупить золото по заранее оговоренной в нем цене, чтобы обеспечить возвращение займа. В случае невыполнения этого условия золото переходит в собственность банка.

Так, в 2015 году Центробанк Венесуэлы продал за 1,6 млрд долларов британскому филиалу Citibank золото, которое в настоящее время находится в хранилище Банка Англии. По условиям сделки, венесуэльский Центробанк должен выкупить золото в этом месяце. При этом источники агентства не сообщают, будет ли цена золота при его выкупе больше или меньше первоначальных 1,6 млрд долларов.