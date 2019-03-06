Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. Это решение было поддержано большинством голосов.

По словам статс-секретаря — замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, представившего законопроект комитету, если он будет принят в запланированные сроки, то «тогда Пенсионный фонд успевает осуществить выплаты в мае». В крайнем случае это произойдет до июля. Замминистра заверил, что необходимые для реализации законопроекта ресурсы есть, менять параметры бюджета не потребуется.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума​ По данным Кабмина, увеличение выплат коснется около 4 млн пенсионеров.

Законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации. Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте РФ прожиточного минимума.

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, первое чтение законопроекта состоится 12 марта, второе — 19 марта, а третье — 21 марта. Законодательные и исполнительные органы власти субъектов РФ должны прислать свои отзывы на проект до 8 марта.