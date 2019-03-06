Банк «Восточный» расширил сеть отделений в северо-западной части России, открыв новый универсальный офис в Карелии — в Кондопоге по адресу: ул. Пролетарская, д. 22. Это первый полноценный офис банка в указанном городе, уточняется в сообщении «Восточного».

Там поясняется, что в рамках выбранной модели ведения бизнеса, предусматривающей трансформацию «Восточного» из розничного банка в универсальный, финучреждение во вновь открываемых офисах предлагает услуги как для граждан, так и для организаций. «В новых широкоформатных офисах банка «Восточный» можно оформить или погасить кредит, пополнить депозит, получить кредитную или дебетовую карту, оплатить услуги ЖКХ без комиссии, отправить денежный перевод, подключить расчетно-кассовое обслуживание», — указано, в частности, в релизе.

Офисы обслуживают клиентов по будням с 9:00 до 19:00, а впоследствии будут переведены на семидневный режим работы. Зона самообслуживания доступна круглосуточно.



На начало 2019 года сеть банка «Восточный» включала более 640 офисов, расположенных на всей территории России.